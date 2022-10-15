Stuttgart - Bochum maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanaldan CANLI yayınlanacak?

Stuttgart - Bochum maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanaldan CANLI yayınlanacak?

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Ligin 10. hafta maçında Stuttgart ile Bochum kozlarını paylaşacak. Zorlu mücadele öncesi futbolseverler, maçın yayın bilgilerini merak ediyor. Peki Stuttgart - Bochum maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanaldan CANLI yayınlanacak? İşte detaylar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 15.10.2022- 10:30