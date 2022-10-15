Almanya Bundesliga'da heyecan sürüyor. 10. hafta karşılaşmasında Eintracht Frankfurt ile Bayer Leverkusen kozlarını paylaşacak. Zorlu mücadele öncesi futbolseverler, maçın yayın bilgilerini merak ediyor. Peki Eintracht Frankfurt - Bayer Leverkusen maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
EINTRACHT FRANKFURT - BAYER LEVERKUSEN MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Eintracht Frankfurt - Bayer Leverkusen maçı 15 Ekim Cumartesi günü saat 16:30'da başlayacak ve Tivibu Spor 2 ile Bein Sports 4'ten canlı yayınlanacak.
EINTRACHT FRANKFURT - BAYER LEVERKUSEN MUHTEMEL 11'LER:
Eintracht Frankfurt: Trapp; Jakic, Tuta, Ndicka, Lenz; Rode, Sow; Lindstrom, Gotze, Kamada; Muani
Bayer Leverkusen: Hradecky; Tah, Tapsoba, Hincapie; Frimpong, Andrich, Aranguiz, Bakker; Diaby, Schick, Hudson-Odoi