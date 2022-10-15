Eintracht Frankfurt - Bayer Leverkusen maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Eintracht Frankfurt - Bayer Leverkusen maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Ligin 10. hafta maçında Eintracht Frankfurt ile Bayer Leverkusen kozlarını paylaşacak. Zorlu mücadele öncesi futbolseverler, maçın yayın bilgilerini merak ediyor. Peki Eintracht Frankfurt - Bayer Leverkusen maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanaldan CANLI yayınlanacak? İşte detaylar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 15.10.2022- 10:30 Güncelleme Tarihi: 15.10.2022- 10:30