İspanya La Liga'nın 9. haftası El Clasico heyecanına sahne oldu. Zirve yarışındaki Real Madrid, ezeli rakibi Barcelona'yı ağırladı. Eflatun-beyazlılar dev maçı Karim Benzema, Federico Valverde ve Rodrygo'nun attığı gollerle 3-1 kazandı ve namağlup liderliğe oturdu.

İspanya La Liga'nın 9. haftasında Real Madrid sahasında Barcelona ile karşı karşıya geldi. Mücadele Madrid temsilcisinin 3-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

R. Madrid'e galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Karim Benzema, 35'te Federico Valverde ve 90+1. dakikada ise Rodrygo (p) kaydetti. Katalan ekibinin tek golü ise 83'te Ferran Torres'ten geldi.

Bu sonucun ardından Real Madrid 25 puana ulaştı ve namağlup liderliğe yükseldi. Barcelona ise ilk mağlubiyetini aldı ve 22 puanda kaldı.

Ligin 10. haftasında Real Madrid deplasmanda Elche'ye konuk olacak. Barcelona ise Villarreal'i ağırlayacak.

BARCELONA'DA KRİZ SESLERİ

Ligde ilk yenilgisini yaşayan Barcelona ise 22 puanla ikinciliğe geriledi.

Şampiyonlar Ligi'nde son olarak sahasında Inter ile 3-3 berabere kalarak gruptan çıkmayı oldukça zora sokan Barcelona, ezeli rakibine karşı aldığı yenilgiyle ligde de moral bulamadı.

İspanyol basını, La Liga'da bu sezon transfere en çok parayı harcayan Katalan kulübünün (153 milyon avro) yeni bir krize sürüklendiğini iddia etti.

EL CLASICO'LARDA REAL MADRID ARADAKİ FARKI AÇTI

Diğer yandan 250. El Clasico'yu kazanan Real Madrid, galibiyet sayısını 101'e çıkardı.

İki takım arasındaki rekabette Barcelona'nın 97 galibiyeti bulunurken, 52 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

El Clasico'da 44. maçına çıkan Barcelona'nın takım kaptanı Sergio Busquets, Lionel Messi ve Sergio Ramos'un (45'er) ardından bu ezeli rekabette en fazla forma giyen 3. futbolcu oldu.