Borussia Mönchengladbach - Köln maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Borussia Mönchengladbach - Köln maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Borussia Mönchengladbach ile Köln Almanya Bundesliga'nın 9. haftasında kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ederken; Borussia Mönchengladbach - Köln maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacağına dair merak edilenler ve Borussia Mönchengladbach - Köln karşılaşmasının detayları haberimizde...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 09.10.2022- 11:30