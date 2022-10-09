Roma - Lecce maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 9. hafta maçında Roma sahasında Lecce'yi konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Roma - Lecce maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 9. haftada Roma ile Lecce karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Roma - Lecce maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ROMA - LECCE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Roma - Lecce maçı 9 Ekim Pazar günü saat 21.45'te S Sport'ta canlı yayınlanacak.

ROMA - LECCE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Torino

Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Rodriguez; Singo, Lukic, Linetty, Lazaro; Miranchuk, Vlasic; Sanabria

Empoli

Vicario; Stojanovic, De Winter, Luperto, Parisi; Henderson, Marin, Bandinelli; Bajrami; Lammers, Satriano