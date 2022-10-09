Hertha Berlin - Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Hertha Berlin - Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Hertha Berlin ile Freiburg Almanya Bundesliga'nın 9. haftasında kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ederken; Hertha Berlin - Freiburg maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacağına dair merak edilenler ve Hertha Berlin - Freiburg karşılaşmasının detayları haberimizde...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 09.10.2022- 11:30