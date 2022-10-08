Augsburg Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Augsburg Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'nın 8. hafta karşılaşmasında Augsburg sahasında Wolfsburg'la kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesi ev sahibi ekip 3 maçlık galibiyet serisini devam ettirmek isterken, Wolfsburg ise çıkış yakalama peşinde... Peki; Augsburg-Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler nasıl olacak? İşte tüm detaylar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 08.10.2022- 10:00