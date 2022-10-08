Borussia Dortmund Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Borussia Dortmund Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'nın 8. hafta karşılaşmasında Borussia Dortmund sahasında ezeli rakibi Bayern Münih'le kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesi ev sahibi ekip bu maçı kazanıp çıkış yakalamak isterken, Bavyera temsilcisi ise çıkışını sürdürme peşinde... Peki; Borussia Dortmund-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler nasıl olacak? İşte tüm detaylar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 08.10.2022- 10:00