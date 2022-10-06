Endülüs ekibinden yapılan açıklamada, 2016-2017 sezonunda da takımı çalıştıran Sampaoli ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Sevilla, Şampiyonlar Ligi'nde aldığı 4-1'lik Borussia Dortmund mağlubiyeti sonrası Julen Lopetegui ile yollarını ayırmıştı.
LİGDE ZOR GÜNLERDEN GEÇİYOR
İspanya Ligi'ne bu sezon oldukça kötü bir başlangıç yapan Sevilla, oynadığı 7 maçta sadece bir galibiyet alabildi.
🤝 Jorge Sampaoli, nuevo entrenador del #SevillaFC. 🖊️#WeareSevilla— Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) October 6, 2022