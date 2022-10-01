İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 7. hafta maçında Cadiz sahasında Villarreal'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Cadiz - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Cadiz - Villarreal maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 7. haftada Cadiz ile Villarreal kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Cadiz - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CADIZ - VILLARREAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Athletic Bilbao - Almeira maçı 1 Ekim Cumartesi saat 15.00'te S Sport'ta canlı yayınlanacak.

CADIZ - VILLARREAL MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Cadiz

Ledesma; Espino, Chust, Hernandez, Zaldua; San Emeterio, Alcaraz; Ocampo, Fernandez, Alejo; Lozano

Villarreal

Rulli; Pedraza, Torres, Albiol, Femenia; Lo Celso, Parejo, Capoue, Pino; Baena, Danjuma