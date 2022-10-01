Southampton - Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 9. hafta maçında Southampton sahasında Everton'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Southampton - Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 9. haftada Southampton ile Everton karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Southampton - Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SOUTHAMPTON - EVERTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Southampton - Everton 1 Ekim Cumartesi günü saat 17.00'de beIN SPORTS Connect'te canlı yayınlanacak.

SOUTHAMPTON - EVERTON MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Southampton

Bazunu; Walker-Peters, Bella-Kotchap, Salisu, Perraud; Ward-Prowse, Diallo; Djenepo, Aribo, Edozie; Adams

Everton

Pickford; Coleman, Coady, Tarkowski, Mykolenko; Gueye, Onana, Iwobi; Gray, Maupay, Gordon