Eredivisie'nin 8. haftasında Fortuna Sittard ile Volendam karşı karşıya geldi.

Ev sahibi takım rakibini 33. dakikada Umaro Embalo ve 44. dakikada Oğuzhan Özyakup'un attığı gollerle 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Fortuna Sittard'da Türk oyuncular Oğuzhan Özyakup, Burak Yılmaz, Doğan Erdoğan ve Tunahan Taşcı da süre aldı. Oğuzhan ve Burak maça ilk 11'de başlarken, Doğan ve Tunahan sonradan oyuna dahil oldu.

Üst üste ikinci maçını kazanan Fortuna Sittard bu sonuçla puanını 7'ye yükseltti. Volendam ise 5 puanda kaldı.