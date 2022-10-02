La Liga'nın 7. haftasında Espanyol ile Valencia kozlarını paylaştı.
İki takım karşılıklı buldukları gollerle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı.
Espanyol'un golleri 56. dakikada Joselu ve 83. dakikada Sergi Darder'den gelirken, Valencia'nın gollerini 53. dakikada Gabriel Paulista ve 90+6. dakikada Eray Cömert kaydetti.
Öte yandan Espanyol'da Martin Braithwaite, Valencia'da ise Marcos Andre direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
Espanyol bu sonuçla puanını 5'e yükseltirken, Valencia puanını 10'a çıkardı.