Bursaspor - Boyabat 1868 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan dZiraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Bursaspor sahasında Boyabat 1868'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Bursaspor - Boyabat 1868 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?evam ediyor. Bursaspor sahasında Bayburtspor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Bursaspor - Bayburtspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçında Bursaspor ile Boyabat 1868 karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Bursaspor - Boyabat 1868 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
BURSASPOR - BOYABAT 1868 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Bursaspor - Boyabat 1868 maçı 28 Eylül Çarşamba günü saat 20:00'da A Spor'da canlı yayınlanacak.