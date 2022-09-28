Bursaspor - Boyabat 1868 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan dZiraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Bursaspor sahasında Boyabat 1868'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Bursaspor - Boyabat 1868 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?evam ediyor. Bursaspor sahasında Bayburtspor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Bursaspor - Bayburtspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 28.09.2022- 15:30 Güncelleme Tarihi: 28.09.2022- 15:30