Liverpool - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 9. hafta maçında Liverpool sahasında Brighton'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Liverpool - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 9. haftada Liverpool ile Brighton karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Liverpool - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LIVERPOOL - BRIGHTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Liverpool - Brighton 1 Ekim Cumartesi günü saat 17.00'de beIN SPORTS 3 ve beIN SPORTS Connect'te canlı yayınlanacak.

LIVERPOOL - BRIGHTON MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Liverpool

Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Tsimikas; Henderson, Fabinho, Thiago; Salah, Jota, Diaz

Brighton

Sanchez; Veltman, Dunk, Webster; Lamptey, MacAllister, Caicedo, March; Gross, Trossard; Welbeck