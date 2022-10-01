Fulham - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 9. hafta maçında Fulham sahasında Newcastle United'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki,Fulham - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 9. haftada Fulham ile Newcastle United karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Fulham - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FULHAM - NEWCASTLE UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fulham - Newcastle United 1 Ekim Cumartesi günü saat 17.00'de beIN SPORTS Connect'te canlı yayınlanacak.

FULHAM - NEWCASTLE UNITED MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Fulham

Leno; Tete, Adarabioyo, Diop, Ream; Reed, Cairney; Decordova-Reid, Pereira, Kebano; Mitrovic

Newcastle United

Pope; Trippier, Botman, Burn, Targett; Willock, S. Longstaff, Joelinton; Almiron, Wilson, Fraser