İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de bu sezon kadroya girmekte dahi zorlanan Çağlar Söyüncü'ye, İtalya Serie A temsilcisi Inter'in talip olduğu belirtildi. Milano ekibinin devre arasında bu transfer için harekete geçeceği iddia edildi. İşte detaylar... | Transfer haberleri

İngiltere Premier Lig takımlarından Leicester City'de yıldızı parlayan Çağlar Söyüncü, bu sezon istediği forma şansını bulamıyor. Milli oyuncunun takımdan ayrılması bekleniyor.

fotomac.com.tr editörü Tuğçe Erginkoç'un derlediği habere göre; Inter, devre arası transfer dönemi için oluşturduğu listeye Çağlar Söyüncü'yü de ekledi. Milano temsilcisinin, milli stoperi bonservisiyle alabileceği konuşuluyor.

26 yaşındaki Çağlar Söyüncü, kariyerine Menemenspor altyapısında başladı. Başarılı stoper sırasıyla Bucaspor, Yeşiltepe, Aliağa, Altınordu, Freiburg ve Leicester City formaları giydi. Tecrübeli stoperin kulübü ile olan sözleşmesi 2023'te sona erecek. Çağlar'ın güncel piyasa değeri 28 milyon euro...