Hollanda - Belçika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Uluslar Ligi

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Hollanda sahsında Belçika'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Hollanda - Belçika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ederken Hollanda ile Belçika karşılaşması heyecanla bekleniyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Hollanda - Belçika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HOLLANDA - BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hollanda - Belçika maçı 25 Eylül Pazar günü 21.45'te S Sport 2'de canlı yayınlanacak.