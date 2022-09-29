UEFA Uluslar Ligi son maçında Portekiz, İspanya'ya 1-0 mağlup oldu ve grup liderliği şansını kaçırdı. Bunun ardından Cristiano Ronaldo'ya yoğun eleştiriler yapılırken, yıldız ismin ablası Katia Aveiro'dan Portekiz halkına sert tepki geldi.

UEFA Uluslar Ligi'nde Portekiz, İspanya'ya 1-0 mağlup olarak grup liderliğinden olurken eleştirilerin hedefinde Cristiano Ronaldo vardı.

Performansı nedeniyle ülkesinde sert eleştirilere maruz kalan yıldız futbolcuya ablası Katia Aveiro sahip çıktı. Aveiro'nun hedefinde Portekiz halkı vardı.

"PORTEKİZLİLER YEDİKLERİ TABAĞA TÜKÜRÜRLER!"

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda sert ifadeler kullanan Katia Aveiro, "Bugünler beni hiç şaşırtmıyor. Portekizliler yedikleri tabağa tükürürler. Bu durum hep böyle. Portekizliler hasta, önemsiz, ruhsuz, aptal ve sonsuza kadar nankör kalacaklar" sözlerini kullandı.

Uluslar Ligi'nde 2 golü bulunan Ronaldo, 2022 Dünya Kupası'nda Portekiz'in en önemli kozlarından biri olacak.

37 yaşındaki futbolcunun turnuvadan sonra milli takımı bırakıp bırakmayacağı ise belirsizliğini koruyor.