FLORIDA'YI KASIRGA VURDU | Ian Kasırgası nedir? 2.5 milyon kişi tahliye edilecek...

Kasırga felaketi Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletini vurdu. Ian Kasırgası nedeniyle 2.5 milyon kişiye tahliye emri verildi. Yaşanan felaketin ardından Florida elektriksiz kaldı. Yaşananlar an be an kameralara yansıdı. Peki, Ian Kasırgası nedir? İşte detaylar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 29.09.2022- 12:00