ABD'nin Florida eyaletinde adeta felaket yaşandı. 4. kategori Ian Kasırgası, sel ve yıkımlara neden olurken, 1 milyona yakın insanı elektriksiz bıraktı. Fort Meyer kentine ulaşan Kasırga sebebiyle birçok bina girişi, otopark su altında kaldı. Bazı araçlar selde sürüklendi. Su seviyesi bazı bölgelerde 2 metreye kadar yükseldi. Felaketin ardından 2.5 milyon kişiye tahliye emri geldi.

IAN KASIRGASI NEDİR?

Florida'yı etkisi altına alan Ian Kasırgası sosyal medya ve arama motorlarında araştırılıyor. Ian Kasırgası 240 km hıza ulaştı. Kategori 4 seviyesindeki kasırgada sel baskınları ve yıkımlar yaşandı. Meteoroloji uzmanları Ian Kasırgası'nın en hızlı karaya inen kasırga olduğunu tespit etti. Kasırga, 1965'ten bu yana en yüksek rakamlara ulaştı. ABD'li hava yolu şirketi, kasırganın ilk gününde 600 civarında uçuşu iptal etmek zorunda kaldı.

İŞTE FELAKETİN GÖRÜNTÜLERİ