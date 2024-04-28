Lyon 3-2 Monaco (MAÇ SONUCU-ÖZET) Monaco kaybetti PSG şampiyonluğunu ilan etti!

Son dakika spor haberi: Fransa Ligue 1'in 31. haftasında Lyon, evinde Monaco'yu konuk etti. Mücadeleyi Lyon 3-2 kazanırken PSG şampiyonluğunu ilan etmiş oldu. İşte detaylar...

Ligue 1'in 31. haftasında Olimpik Lyon, sahasında Monaco'yu 22. dakikada Alexandre Lacazette, 26. dakikada Said Benrahma ve 84. dakikada Malick Fofana'nın attığı gollerle 3-2 yendi. Lyon, bu galibiyetle puanını 44 yaptı ve 7. sıraya yükseldi.

Monaco'nun mücadeledeki gollerini ise 1 ve 60. dakikalarda Wissam Ben Yedder attı.

Bu sonucun ardından 70 puanla zirvede bulunan PSG, 58 puanda kalan en yakın takipçisi Monaco'nun önünde bitime 3 hafta kala şampiyonluğu garantiledi.

Paris ekibi, üst üste 3 olmak üzere 12. şampiyonluğunu elde etti.