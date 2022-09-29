Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçında Diyarbekirspor ile Kars 36 Spor karşı karşıya gelecek. A Spor'dan canlı yayınlanacak olan Müsabaka futbolseverler tarafından merak ediliyor. A Spor canlı izle linki, canlı maç ekranı haberimizde yer alacak. Peki, Diyarbekirspor - Kars 36 Spor canlı maç hangi kanalda? Saat kaçta?

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👉Diyarbekirspor - Kars 36 Spor maçını canlı izlemek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçında Diyarbekirspor ile Kars 36 Spor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Diyarbekirspor - Kars 36 Spor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

DİYARBEKİRSPOR - KARS 36 SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Diyarbekirspor - Kars 36 Spor maçı 29 Eylül Perşembe günü saat 14:00'te A Spor'da canlı yayınlanacak.