Herhangi bir kulüple anlaşmadan Avrupa'daki transfer sezonunu boş geçen Belçikalı savunmacı Jason Denayer, Shabab Al-Ahli'ye transfer oldu.
Denayer'in sözleşmesi ile ilgili detaylar resmiyet kazanmazken başarılı stoper en azından Dünya Kupası'na kadar Birleşik Arap Emirlikleri'nde kariyerini sürdürecek.
Türkiye'de Galatasaray'da 2 dönem kiralık olarak oynayan 27 yaşındaki stoperin adı transfer döneminde Türk takımlarıyla anılmıştı.
رحبّوا معنا بالمدافع الدولي البلجيكي جايسون دينايير#القوة_الحمراء 🚨🚨#شباب_الأهلي 💚❤️ pic.twitter.com/WFLuzt5uB5— نادي شباب الأهلي (@Shabab_AlAhliFC) September 28, 2022