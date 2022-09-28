İngilizler açıkladı! Arda Güler, Beknaz ve Kenan Yıldız dünyanın en iyileri arasında

The Guardian gazetesi, 2005 doğumlu oyuncular arasından belirlediği dünya futbolundaki en yetenekli 60 genç futbolcuyu yaptığı listeyle duyurdu. Listede Galatasaray ve Fenerbahçe 'de geleceğin yıldızları arasında gösterilen 2005 doğumlu Beknaz Almazbekov ve Arda Güler yer aldı. Ayrıca Juventus'ta forma giyen Ümit Milli Takımımızda oynayan Kenan Yıldız da listede kendine yer buldu. İşte detaylar... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora SALGIN)

The Guardian gazetesi, 2005 doğumlu oyuncular arasından belirlediği dünya futbolundaki en yetenekli 60 genç futbolcuyu açıkladı.

Galatasaray ve Fenerbahçe 'de geleceğin yıldızları arasında gösterilen 2005 doğumlu Beknaz Almazbekov ve Arda Güler dünyanın gelecek vadeden yıldız adayları arasında yer aldı.

TÜRKİYE'DEN BEKNAZ VE ARDA GÜLER LİSTEDE YER ALDI

60 genç yıldız adayının yer aldığı listede birçok takımdan önemli oyuncular yer alırken Türkiye'den bu listeye Galatasaraylı Beknaz Almazbekov ve Fenerbahçeli Arda Güler dahil edildi.

KENAN YILDIZ DA LİSTEDE

Ayrıca listede Ümit Milli Takımı'nda forma giyen 17 yaşındaki Kenan Yıldız da yer aldı. Genç hücum oyuncusu bu sezon Bayern Münih'ten Juventus'a transfer olmuştu.

ARDA GÜLER'E ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Listede oyuncular için ayrıca futbol yazarlarından görüşler alındı. İngiltere'de yaşayan spor yazarı Emre Sarıgül Arda Güler için "Fenerbahçe ve Türk Milli Takımı'nın gelecekteki 10 numarası. Kısa süre içinde büyük bir transfer yapmaya hazırlanıyor" ifadelerini kullandı.

"BEKNAZ ÖLÜMCÜL VURUŞLAR YAPIYOR"

17 yaşındaki Beknaz ile ilgili görüşlerine başvurulan İngiliz spor yazarı John Duerden "Galatasaray'da A Takım'a yükselen oyuncu sağ taraftan özellikle ölümcül vuruşlar yapıyor. Beknaz'ın gelişimi ülkesinin milli takımı tarafından da yakından takip ediliyor" görüşünü bildirdi.