Kıbrıs Rum Kesimi - Yunanistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Uluslar Ligi

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Kıbrıs Rum Kesimi sahasında Yunanistan'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Kıbrıs Rum Kesimi - Yunanistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ederken Kıbrıs Rum Kesimi ile Yunanistan karşılaşması heyecanla bekleniyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Kıbrıs Rum Kesimi - Yunanistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KIBRIS RUM KESİMİ - YUNANİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kıbrıs Rum Kesimi - Yunanistan maçı 24 Eylül Cumartesi günü 21.45'te oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

KIBRIS RUM KESİMİ - YUNANİSTAN MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Kıbrıs Rum Kesimi

Panagi; Roberge, Gogic, Katelaris; Panagiotou, Kastanos, Artymatas, Ioannou; Christofi, Tzionis; Sotiriou

Yunanistan

Vlachodimos; Baldock, Mavropanos, Chatzidiakos, Tsimikas; Bouchalakis, Siopis, Bakasetas; Chatzigiovanis, Giakoumakis, Masouras