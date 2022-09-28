Ajax'ta Mohamed Ihattaren'in aracı yandı!

Hollanda Eredivisie ekiplerinden Ajax'ta kariyerini sürdüren Mohamed Ihattaren'in lüks aracı yandı. Polis olayla ilgili soruşturmaya başladı ve kundaklama ihtimalinin olup olmadığını araştırdığı belirtildi.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 28.09.2022- 08:53