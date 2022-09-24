İspanya - İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Uluslar Ligi

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. İspanya sahsında İsviçre'yi konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, İspanya - İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ederken Ermenistan ile Ukrayna karşılaşması heyecanla bekleniyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Ermenistan - Ukrayna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İSPANYA - İSVİÇRE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İspanya - İsviçre maçı 24 Eylül Cumartesi günü 21.45'te oynanacak. Karşılaşma S Sport'ta naklen canlı olarak yayınlanacak.

İSPANYA - İSVİÇRE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

İspanya

Simon; Carvajal, Garcia, Torres, Alba; Gavi, Busquets, Koke; Sarabia, Morata, Torres

İsviçre

Omlin; Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez; Freuler, Xhaka, Sow; Shaqiri, Seferovic, Embolo