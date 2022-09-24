İskoçya - İrlanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Uluslar Ligi

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. İskoçya sahsında İrlanda'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, İskoçya - İrlanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ederken İskoçya ile İrlanda karşılaşması heyecanla bekleniyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, İskoçya - İrlanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İSKOÇYA - İRLANDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İskoçya - İrlanda maçı 24 Eylül Cumartesi günü 21.45'te oynanacak. Karşılaşma S Sport'ta naklen canlı olarak yayınlanacak.

İSKOÇYA - İRLANDA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

İskoçya

Gordon; Hickey, McKenna, Hendry, Tierney; McGregor, McTominay; Armstrong, McGinn, Christie; Dykes

İrlanda

Bazunu; O'Shea, Collins, Egan; Doherty, Cullen, Molumby, Knight, McClean; Hogan, Parrott