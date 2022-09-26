Barcelona'ya transfer olmuştu! Emre Demir 5 maçta sadece 6 dakika süre alabildi

Barcelona'ya transfer olmuştu! Emre Demir 5 maçta sadece 6 dakika süre alabildi

Yaz transfer döneminde Barcelona'dan Kayserispor'a 2 milyon Euro bedelle transfer olan 18 yaşındaki Emre Demir, sadece 5 maçta 6 dakika süre alabildi. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 26.09.2022- 18:47