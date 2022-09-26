Lionel Messi'den Mbappe itirafı! "O bir canavar"

Paris Saint-Germain forması giyen Lionel Messi'den Mbappe ve Neymar açıklaması geldi. Messi, "Kylian farklı bir oyuncu, o bir canavar, birebir pozisyonlarda çok güçlü, çok hızlı, harika bir gol atma duygusu var. Çok komple bir oyuncu ve bence bunu yıllardır gösteriyor. Önümüzdeki birkaç yıl içinde en iyilerden biri olacağından eminim" dedi

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 26.09.2022- 16:31