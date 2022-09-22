Brezilya - Gana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

Dünya Kupası öncesinde hazırlık maçı gerçekleştirecek olan Brezilya ile Gana kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Brezilya - Gana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Dünya Kupası öncesinde Brezilya ile Gana hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Brezilya - Gana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BREZİLYA - GANA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Brezilya - Gana maçı 23 Eylül Cuma günü saat 21:30'da oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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