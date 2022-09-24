Sırbistan 4-1 İsveç (MAÇ SONUCU-ÖZET)
UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup maçında Sırbistan, evinde İsveç'i ağırladı. Ev sahibi ekip mücadeleyi 4-1'lik skorla kazandı.
Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 24.09.2022- 23:51
Stadion Rajko Mitic'de oynanan mücadeleyi Sırbistan 4-1 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 18, 45+1 ve 48. dakikalarda Aleksandar Mitrovic ve 70. dakikada Lukic kaydetti. İsveç'in tek golü 15. dakikada Claesson'dan geldi.
Alınan bu sonucun ardından Sırbistan puanını 10'a yükseltti ve lider Norveç'le puanını eşitledi. İkili averajda avantaj Norveç'te olduğu için ikinci sırada kaldı. İsveç ise 3 puanla küme hattında kaldı.