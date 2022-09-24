İspanya 1-2 İsviçre (MAÇ SONUCU-ÖZET) Haris Seferovic'li İsviçre İspanya'yı devirdi!
UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup'ta İspanya, evinde İsviçre'yi konuk etti. Zaragoza'da oynanan maçı İsviçre 2-1'lik skorla kazandı. Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Haris Seferovic, 87. dakikada oyuna dahil oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
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Yayın Tarihi: 24.09.2022- 23:51
Mücadelede İsviçre'ye galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Manuel Akanji ve 58. dakikada Breel Embolo attı. İspanya'nın tek golü ise 55. dakikada Jordi Alba'dan geldi.
İsviçre'de Galatasaray forması giyen Haris Seferovic, 87. dakikada oyuna dahil oldu.
Bu sonucun ardından İsviçre 6 puana yükseldi. İspanya 4 puanda kaldı.
Grubun son haftasında İspanya, Portekiz deplasmanına çıkacak. İsviçre sahasında Çekya'yı ağırlayacak.