Beşiktaş ve Galatasaray 28 Eylül'de karşı karşıya gelecek

Beşiktaş ve Galatasaray 28 Eylül'de karşı karşıya gelecek

Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Beşiktaş ile Galatasaray, Melikgazi Kayseri Basketbol tarafından bu yıl 16. düzenlenecek Erciyes Kupası'nda karşı karşıya gelecek. İşte derbinin tarihi...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 23.09.2022- 16:15