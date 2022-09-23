Beşiktaş ve Galatasaray 28 Eylül'de karşı karşıya gelecek
Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Beşiktaş ile Galatasaray, Melikgazi Kayseri Basketbol tarafından bu yıl 16. düzenlenecek Erciyes Kupası'nda karşı karşıya gelecek. İşte derbinin tarihi...
Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 23.09.2022- 16:15
Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'nde Kayseri Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla 28 Eylül-1 Ekim'de gerçekleştirilecek Erciyes Kupası'na 4 takım katılacak.
Turnuvada, Melikgazi Kayseri Basketbol, Bursa Uludağ, Galatasaray ve Beşiktaş mücadele edecek.