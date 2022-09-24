Mostafa Mohamed Galatasaray'ı pişman etti1! | Mısır 3-0 Nijer (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Mısır Milli Takımı, Nijer'i 3-0 mağlup etti. Galatasaray'ın Nantes'a kiraladığı Mostafa Mohamed ise karşılaşmaya damga vurdu. Mohamed, ülkesinin 55. dakikada kaydettiği gole imza attı.
Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 24.09.2022- 15:57
SALAH VE MOHAMED YAZDI
Mısır'a galibiyeti getiren golleri 43, 67. dakikada Mohamed Salah ve 55. dakikada Galatasaray'ın Nantes'a kiraladığı Mostafa Mohamed kaydetti.
TREZEGUET YEDEK BAŞLADI
Trabzonspor'da forma giyen Trezeguet ise karşılaşmaya yedek olarak başladı ve 74. dakikada Omar Marmoush'un yerine oyuna dahil oldu.
MOSTAFA FORMDA BAŞLADI
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed sezon sonuna kadar Nantes'a kiralandı. Nantes bu transfer için sarı-kırmızılılara 250 bin euro kiralama bedeli ödedi. Mısırlı oyuncu için yapılan anlaşmaya satın alma opsiyonu maddesi eklendi. Mostafa Mohamed 11 müsabakada şans buldu. 24 yaşındaki oyuncu 643 dakika sahada kalırken, 3 gol ve 2 asist üretti.