Monza 1-0 Juventus (MAÇ SONUCU - ÖZET) Juve bir bir dağılıyor!

İtalya Serie A'nın 7. hafta karşılaşmasında Monza ile Juventus kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibine galibiyeti getiren golü 74. dakikada Christian Gytkjaer kaydetti. Ayrıca konuk takımda 40. dakikada Angel Di Maria direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Monza ligde ilk galibiyetini aldı ve 4 puana yükseldi. İlk kez mağlup olan Juventus ise 10 puanda kaldı.

Ligin 8. haftasında Juventus, Bologna'yı konuk edecek. Monza ise deplasmanda Sampdoria'yı ağırlayacak.