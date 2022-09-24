Messi ve De Paul arasında kavga! Honduras maçında ise...

PSG yıldızı Lionel Messi ile antrenman sırasında Arjantinli takım arkadaşı Rodrigo De Paul arasında bir tartışma yaşandı. Arjantin'de yapılan habere göre Messi ve De Paul arasında yumruklaşma olduğu iddia edildi.

Arjantinli yıldız, ülkesinin idmanında hoş olmayan bir soruyla karşılaştı.

PSG yıldızı Lionel Messi ile antrenman sırasında Arjantinli takım arkadaşı Rodrigo De Paul arasında bir arbede oldu.

Sosyal medyada dolaşan video, ulusal takımın Miami'deki kampı sırasında cuma gecesi Honduras'la hazırlık maçına hazırlanırken çekildi.

Messi ve De Paul'ün durum kızışmadan önce birbirlerine küçük yumruklar attığı görülüyor ve Messi'nin PSG'den takım arkadaşı Leandro Paredes duruma müdahale etmek zorunda kalıyor.



ARJANTIN - HONDURAS MAÇINDA İLGİNÇ BİR AN YAŞANDI!



Mücadelede sert giren Honduraslı futbolculara sinirlenen De Paul, takım arkadaşını korumak için Honduraslı oyuncuların üzerine yürüdü.



