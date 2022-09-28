İtalya Serie A'da bir ilk! Sassuolo - Salernitana maçını Maria Sole Ferrieri Caputi yönetecek

İtalya Serie A'nın 8. haftasında Sassuolo ile Salernitana karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadelede aynı zamanda bir ilk yaşanacak. iİtalya futbolunda ilk kez bir kadın hakem düdük çalacak.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 28.09.2022- 21:05