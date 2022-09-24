İsrail - Arnavutluk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Uluslar Ligi

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. İsrail sahsında Arnavutluk'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, İsrail - Arnavutluk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ederken İsrail ile Arnavutluk karşılaşması heyecanla bekleniyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, İsrail - Arnavutluk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İSRAİL - ARNAVUTLUK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İsrail - Arnavutluk maçı 24 Eylül Cumartesi günü 21.45'te oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

İSRAİL - ARNAVUTLUK MAÇI MUHTEMEL 11'LER

İsrail

Marciano; Dasa, Vitor, Goldberg, Leidner; Natcho, Kartsev, Glazer; Atzili, Baribo, Abada

Arnavutluk

Berisha; Ismajli, Veseli, Ajeti; Balliu, Abrashi, N. Bajrami, Asllani, Hysaj; Uzuni, Broja