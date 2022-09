Brezilya Tunus maçında Richarlison'a ırkçı saldırı!

Fransa'nın başkenti Paris'te Brezilya ile Tunus arasında oynanan dostluk maçında, Richarlison'a ırkçı saldırıda bulunuldu. Sambacı yıldız konuyla ilgili, "Boş ve her zaman söylenen sözlerle tepki verilmeye devam ettikçe ve gerçek ceza verilmedikçe, bu olaylar her gün her yerde yaşanmaya devam edecektir." dedi.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 28.09.2022- 11:26