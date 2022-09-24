Sırbistan - İsveç maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Uluslar Ligi

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Sırbistan sahsında İsveç'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Sırbistan - İsveç maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ederken Sırbistan ile İsveç karşılaşması heyecanla bekleniyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Sırbistan - İsveç maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SIRBİSTAN - İSVEÇ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sırbistan - İsveç maçı 24 Eylül Cumartesi günü 21.45'te oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

SIRBİSTAN - İSVEÇ MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Sırbistan

V. Milinkovic-Savic; Pavlovic, Veljkovic, S. Mitrovic; Lazovic, Lukic, Gudelj, Kostic; S. Milinkovic-Savic, Tadic; A. Mitrovic

İsveç

Olsen; Andersson, Lindelof, Hien, Augustinsson; Kulusevski, Olsson, Svanberg, Forsberg; Elanga, Gyokeres