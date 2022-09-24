Çek Cumhuriyeti - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Uluslar Ligi

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Çek Cumhuriyeti sahsında Portekiz'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Çek Cumhuriyeti - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ederken Çek Cumhuriyeti ile Portekiz karşılaşması heyecanla bekleniyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Çek Cumhuriyeti - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ÇEK CUMHURİYETİ - PORTEKİZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Çek Cumhuriyeti - Portekiz maçı 24 Eylül Cumartesi günü 21.45'te oynanacak. Karşılaşma S Sport'ta naklen canlı olarak yayınlanacak.

ÇEK CUMHURİYETİ - PORTEKİZ MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Çek Cumhuriyeti

Vaclik; Zima, Brabec, Jemelka; Coufal, Kral, Soucek, Zeleny; Cerny, Schick, Hlozek

Portekiz

Patricio; Dalot, Dias, Pereira, Mendes; Neves, Carvalho, Fernandes; B. Silva, Ronaldo, Leao