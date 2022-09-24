Kuzey İrlanda - Kosova maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Uluslar Ligi

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Kuzey İrlanda sahsında Kosova'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Kuzey İrlanda - Kosova maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ederken Kuzey İrlanda ile Kosova karşılaşması heyecanla bekleniyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Kuzey İrlanda - Kosova maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KUZEY İRLANDA - KOSOVA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kuzey İrlanda - Kosova maçı 24 Eylül Cumartesi günü 19.00'da oynanacak. Karşılaşma S Sport'ta naklen canlı olarak yayınlanacak.

KUZEY İRLANDA - KOSOVA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Kuzey İrlanda

Carson; Spencer, McNair, Evans, Brown; Evans, Saville; Lavery, Davis, McMenamin; Magennis

Kosova

Muric; Rrudhani, Rrahmani, Kryeziu, Aliti; Domgjoni, Hadergjonaj; Rashica, Muslija, Bytyqi; Muriqi