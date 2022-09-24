BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Demir Ege Tıknaz ile sözleşme imzalandı! Demir Ege Tıknaz kimdir?

Beşiktaş transfer dönemi kapansa bile durmak bilmiyor. Siyah-beyazlılar bu defa da iç transferde genç oyuncu Demir Ege Tıknaz ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 24.09.2022- 15:57