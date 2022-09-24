BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Demir Ege Tıknaz ile sözleşme imzalandı! Demir Ege Tıknaz kimdir?
Beşiktaş transfer dönemi kapansa bile durmak bilmiyor. Siyah-beyazlılar bu defa da iç transferde genç oyuncu Demir Ege Tıknaz ile profesyonel sözleşme imzaladı.
Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 24.09.2022- 15:57
KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMADA ŞU İFADELERE YER VERİLDİ;
Kulübümüz, Futbol Akademimizden yetişen genç futbolcumuz Demir Ege Tıknaz ile profesyonel sözleşme imzaladı.
Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürümüz ve Sportif Direktörümüz Ceyhun Kazancı, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya geldiği Demir Ege Tıknaz'a başarılar diledi.