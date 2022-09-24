İspanya Ligi (La Liga) ekiplerinden Valencia'da kaleci transferi için arayışlar devam ederken, gündeme gelen isimlerden biri de Fabri oldu. İspanyol ekibi, Beşiktaş'ın eski file bekçisi ile sözleşme imzalayabilir. İşte ayrıntılar...

İspanya Ligi (La Liga) takımlarından Valencia, Beşiktaş'ın eski kalecilerinden Fabri ile transfer görüşmelerine başladı. İspanyol basınında yer alan habere göre; Fabri'nin dışında Javi Jimenez'in de listede yer aldığı ve görüşmeler olduğu belirtildi. Milli arada deneme antrenmanlarına çıkan Iago Herrerin için ise sözleşme kararı çıkmadı.

BEŞİKTAŞ'TA ŞAMPİYONLUK YAŞAMIŞTI

2016-17 ve 2017-18 sezonlarında Beşiktaş forması giyen Fabri, siyah-beyazlılarda Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. Bonservisi elinde olması sebebiyle Fabri'nin cazip isimlerden biri olduğu ifade edildi. 34 yaşındaki kaleci Beşiktaş sonrası Fulham ve Mallorca takımlarında oynadı.

VALENCIA'NIN LİGDEKİ SON DURUMU

Valencia, La Liga'da 6 haftada 9 puan toplayabildi. Kale mevkisine eleştiriler devam ederken Valencia La Liga'da 9. sırada yer alıyor.