Belçika 2-1 Galler (MAÇ SONUCU-ÖZET) Fenerbahçeli Michy Batshuayi attı Belçika kazandı!
UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup 5. karşılaşmasında Belçika, evinde Galler'i ağırladı. King Baudouin Stadı'nda oynanan maçı Belçika 2-1 kazandı. Belçika'nın golleri Fenerbahçeli Michy Batshuayi ve De Bruyne'den geldi. Galler'in tek sayısı Moore'den geldi.
Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 22.09.2022- 23:53
King Baudouin Stadı'nda oynanan maçı Belçika 2-1 kazanarak 3 puanı elde eden ekip oldu.
Maçın 10. dakikasında Fenerbahçeli Batshuayi'nin asistinde ve De Bruyne'ün golüyle öne geçen Belçika dakikalar 37'i gösterdiğinde bu kez Batshuayi'yle farkı ikiye çıkararak ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
İkinci yarıya hızlı başlayan Galler, 50'de Moore'un golüyle farkı bire indirse de Belçika kalan dakikalarda başka gole izin vermedi ve mücadeleyi evsahibi ekip 2-1 kazandı.
Maçı 1 gol 1 asistle bitiren Fenerbahçeli Batshuayi, 65 dakika görev yaptı.
Bu sonuçla Belçika 10 puana yükselirken Galler ise 1 puanda kaldı.