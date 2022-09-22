Fransa - Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Uluslar Ligi

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Fransa sahasında Avusturya'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Fransa - Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Fransa, Avusturya ile karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Fransa - Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FRANSA - AVUSTURYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fransa - Avusturya maçı 22 Eylül Perşembe günü saat 21:45'te S Sport'ta canlı yayınlanacak.