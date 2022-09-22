İskoçya farklı kazandı!
Cannavaro İtalya'ya döndü!
Fellah köftesi tarifi, malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları nedir?
Kalamar tava tarifi, malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları nedir?
2
Aspor Keşfet
Son Dakika
Transferler damga vurdu! İşte Süper Lig'in en pahalı takımı Transferler damga vurdu! İşte Süper Lig'in en pahalı takımı 09:39
Aanholt için flaş sözler! Aanholt için flaş sözler! 09:11
Başkan Erdoğan ile Lapid arasında güldüren sohbet Başkan Erdoğan ile Lapid arasında güldüren sohbet 23:14
3 kelime ile Jesus! Dobra adil ve dürüst 3 kelime ile Jesus! Dobra adil ve dürüst 22:27
Ismael'den Rosier hamlesi! Gönlünü böyle aldı Ismael'den Rosier hamlesi! Gönlünü böyle aldı 22:24
Fırtına'nın gözdesi 'El Toro' Cornelius'tan daha iyi! Fırtına'nın gözdesi 'El Toro' Cornelius'tan daha iyi! 22:08
Daha Eski
Çebi'den Ismael'e güvenoyu! Çebi'den Ismael'e güvenoyu! 22:02
G.Saray'da sol bek operasyonu! Mourinho kadroda düşünmüyor G.Saray'da sol bek operasyonu! Mourinho kadroda düşünmüyor 21:46
Yönetimden Ersin'e son teklif! Yönetimden Ersin'e son teklif! 21:26
G.Saray'dan Victor Lindelöf bombası! G.Saray'dan Victor Lindelöf bombası! 20:58
Aslan hazırlıklarını sürdürdü! Aslan hazırlıklarını sürdürdü! 20:13
Kartal derbi mesaisinde! Kartal derbi mesaisinde! 20:08
SON DAKİKA