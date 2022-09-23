Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Kim Min Jae: Hala öğrenmem ve geliştirmem gereken şeyler var

Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Kim Min Jae: Hala öğrenmem ve geliştirmem gereken şeyler var

Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Kim Min Jae, Güney Kore basınına konuştu. 25 yaşındaki savunmacı, "Hala öğrenmem ve geliştirmem gereken şeyler var. Teknik direktörün bana söylediği şeyleri tam olarak yapmaya çalıştım. Top bir lige adapte olmak zor ama koşulsuz olarak bunu sağlamam gerektiğini düşündüm." ifadelerini kullandı.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 23.09.2022- 18:40