Arda Turan'ın jübilesi için Messi ve Neymar istanbul'a geliyor!
Kariyeri başarılılarla dolu Arda Turan sosyal medyadan yaptığı paylaşımla futbol kariyerini noktaladığını duyurmuştu. Milli futbolcunun jübilesi ise hala gerçekleşmedi. Arda'nın görkemli bir jübile maçı planlanladığı ve Messi, Neymar ve Suarez gibi yıldızların geleceği iddia edildi.
Sarı- kırmızılı takımda Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur'un bu konuda harekete geçtiği öğrenildi. Fotomaç'ın haberine göre Galatasaray altyapısından yetişen, genç yaşta kaptanlığını yapan ve sarı-kırmızılı formayla futbola veda eden Arda için görkemli bir jübile maçı planlanıyor. Messi, Neymar, Suarez, Filipe Luis, Gabi, Koke, Griezmann gibi yıldız isimlerin bu maça davet edilmesi bekleniyor.