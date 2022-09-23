Arda Turan'ın jübilesi için Messi ve Neymar istanbul'a geliyor!

Arda Turan'ın jübilesi için Messi ve Neymar istanbul'a geliyor!

Kariyeri başarılılarla dolu Arda Turan sosyal medyadan yaptığı paylaşımla futbol kariyerini noktaladığını duyurmuştu. Milli futbolcunun jübilesi ise hala gerçekleşmedi. Arda'nın görkemli bir jübile maçı planlanladığı ve Messi, Neymar ve Suarez gibi yıldızların geleceği iddia edildi.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 23.09.2022- 10:07