İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 6. hafta maçında Real Valladolid sahasında Cadiz'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Real Valladolid - Cadiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 6. haftada Real Valladolid ile Cadiz kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Valladolid - Cadiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL VALLADOLID - CADIZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Valladolid - Cadiz maçı 16 Eylül Cuma saat 22:00'de S Sport'ta canlı yayınlanacak.